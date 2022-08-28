حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة في السودان

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أعلنت السلطات السودانية، الأحد، ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي تضرب البلاد لتلامس 100 وفاة، في وقت تحذر السلطات من اتساع نطاق المناطق المتضررة.وقال المجلس القومي للدفاع المدني في السودان في بيان إن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 99 قتيلا ونحو 94 إصابة.وكانت حصيلة سابقة نشرت قبل أيام تحدثت عن مصرع 83 سودانيا من جراء الفيضانات.وتفوق الحصيلة الجديدة عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي.وإلى جانب الخسائر البشرية، قالت الخرطوم إن الفيضانات ألحقت أضرارا مادية كبيرة، إذ دمرت بشكل كامل تجاوز 18 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، بينما تضرر ما لا يقل عن 25 ألف منزل بشكل جزئي.وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى تضرر أكثر من 146 ألف شخص جراء الفيضانات.