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لابيد: لن نتوصل لاتفاق نووي جيد دون تهديد عسكري حقيقي

Lebanon 24
28-08-2022 | 12:30
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كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، توجيه انتقاداته إلى نص الاتفاق النووي المقترح حالياً والذي قدم الأسبوع الماضي إلى إيران.

وشدد في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، على أن الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاق نووي جيد مع طهران دون "تهديد عسكري حقيقي".
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كذلك، اعتبر أن محادثات المسؤولين الإسرائيليين مع الطرف الأميركي خلال الأيام الماضية منعت محاولات لتقديم تسهيلات للحرس الثوري الإيراني، ومنعت ممارسة الضغط السياسي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إغلاق الملفات المفتوحة أو تقديم تنازلات أخرى لطهران.

كما أوضح أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات (الموساد) "بالاستعداد لحماية أمن إسرائيل في مواجهة أي سيناريو"، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

وأكد أن على القوى العالمية "دفع إيران إلى توقيع اتفاق أفضل بكثير". وتابع قائلاً "لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إلا بتهديد عسكري حقيقي، كي يرى الإيرانيون أنه يتعين عليهم دفع ثمن باهظ مقابل تمردهم".
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