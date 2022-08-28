لابيد: لن نتوصل لاتفاق نووي جيد دون تهديد عسكري حقيقي

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، توجيه انتقاداته إلى نص الاتفاق النووي المقترح حالياً والذي قدم الأسبوع الماضي إلى إيران.



وشدد في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، على أن الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاق نووي جيد مع طهران دون "تهديد عسكري حقيقي".

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