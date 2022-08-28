البيت الأبيض: نحن أقرب للتوصل لاتفاق مع إيران

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وقال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال يعتقد أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي هما أفضل حل. فيما لا يزال المجتمع الدولي يترقب بحذر ما ستؤول إليه المفاضات النووية بعد الرد الأميركي على النص الأوروبي النهائي المقترح لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، أعرب البيت الأبيض مجدداً عن اعتقاده بأن العودة للاتفاق والدبلوماسية أفضل الممكن.وقال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال يعتقد أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي هما أفضل حل.

كما أضاف أن المتفاوضين باتوا أقرب اليوم للتوصل إلى اتفاق مما كانوا عليه قبل أسبوعين.



إلى ذلك، أكد أن الإدارة الأميركية قدمت ردها، معرباً عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية، مشدداً على أن حصول طهران على سلاح نووي سيصعب حل أي مشكلة في المنطقة.