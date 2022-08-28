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عربي-دولي

روسيا: هذا هو ما قصفناه في محيط زابورجيا

Lebanon 24
28-08-2022 | 13:30
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أكدت موسكو، الأحد، تقارير أوكرانية أشارت إلى أن القوات الروسية قصفت مواقع في محيط محطة زابورجيا النووية، لكنها قدمت تفاصيل مختلفة.


وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها الحربية استهدفت ورشا في مصنع تابع لشركة "موتور سيتش"، حيث يتم إصلاح الطائرات المروحية بمنطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية.
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وقالت الوكالة نقلا عن الوزارة إن القوات الروسية دمرت منشآت تخزين الوقود في منطقة دنيبرو الأوكرانية التي كانت تزود الجيش الأوكراني بالوقود في منطقة دونباس.

وفي وقت سابق، اتهم مسؤولون أوكرانيون، روسيا بقصف مناطق مدنية تقع مقابل المحطة النووية الأكبر في أوروبا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وذكر فالنتين ريزنيشنكو، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك أن الاشتباكات الكثيفة أثناء الليلة الماضية تسببت في انقطاع الكهرباء عن عدد من مناطق نيكوبول، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من حدوث من أن يتسبب القتال هناك بتدمير المحطة وحدوث تسرب إشعاعي.
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