صالح والكاظمي يؤكدان أهمية "الحوار الجاد" في العراق

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة السياسية.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".وأضافت: "تمّ التطرق، خلال اللقاء، إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين".