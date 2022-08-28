Advertisement

عربي-دولي

صالح والكاظمي يؤكدان أهمية "الحوار الجاد" في العراق

Lebanon 24
28-08-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-985059-637973098086936973.jpeg
Doc-P-985059-637973098086936973.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة السياسية.


وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".
Advertisement

وأضافت: "تمّ التطرق، خلال اللقاء، إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين".
وتابع البيان: "الجانبان أكدا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-08-28
16:00 | 2022-08-28
15:30 | 2022-08-28
15:00 | 2022-08-28
14:00 | 2022-08-28
13:30 | 2022-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website