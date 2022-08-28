اليابان تتعهد بدعم "مقعد إفريقي دائم" في مجلس الأمن

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تعهّدت اليابان بالضغط من أجل حصول القارة الإفريقية على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، من أجل معالجة ما وصفه بـ"الظلم التاريخي" تجاهها.وفي اختتام "ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا" (تيكاد) التي استضافتها العاصمة تونس، السبت، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه من "الملحّ معالجة الظلم التاريخي" تجاه إفريقيا، ومنحها مقعداً دائماً في مجلس الأمن حتى "يعمل بفعالية".وأوضح كيشيدا أنه سيدعو عندما تشغل بلاده العام المقبل وحتى 2024 مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، إلى إصلاح هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة وتخصيص مقعد دائم فيها لقارة، إفريقيا، مضيفاً خلال كلمته التي ألقاها من اليابان عبر الفيديو بسبب إصابته بفيروس كورونا، أن بلاده "مستعدة لتكثيف جهودها" في هذا الاتجاه، وستكون "لحظة حقيقة للأمم المتحدة".وتابع "لكي تعمل الأمم المتحدة بفعالية من أجل السلام والاستقرار، هناك حاجة ملحة لتقوية الأمم المتحدة من خلال إصلاح مجلس الأمن".ويضم مجلس الأمن 15 عضواً، 5 منهم دائمون (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا)، بينما تشغل بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المقاعد الأخرى بالتناوب لمدة عامين.