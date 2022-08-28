تركيا تتهم اليونان بتتبّع "عدائي" لمقاتلاتها.. وأثينا: "أخبار كاذبة"

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أعلنت أنقرة، الأحد، أن منظومة دفاع جوي روسية الصنع من طراز "إس-300" تمتلكها اليونان استهدفت مقاتلات تركية بشكل "عدائي"، فيما كانت تنفذ مهمّة في المجال الجوي الدولي فوق بحر إيجة وشرق البحر المتوسط. لكن أثينا اتهمت تركيا بمحاولة نشر "أخبار كاذبة".وأفادت وزارة الدفاع التركية بأن الحادث حصل في 23 أغسطس مشيرة إلى أن أثينا "تحرّشت" بمقاتلات التركية، وهي من طراز F-16، عبر تتبّعها برادار منظومة "إس-300" منصوبة في جزيرة كريت.واستدركت أن المقاتلات التركية واصلت مهمتها كما هو مخطّط، وعادت إلى قواعدها سالمة، كما أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء.واعتبرت الوزارة أن تتبّع المقاتلات عبر رادار تعقب الأهداف وتوجيه الصواريخ، يُعدّ دليلاً على تفعيل اليونان لبطاريات "إس-300". مشددة على أن ذلك يشكّل "تصرّفاً عدائياً" بحسب قواعد الاشتباك في حلف شمال الأطلسي (الناتو).ورأت وزارة الدفاع التركية أن اليونان تتصرّف بشكل يتعارض مع روحية الحلف، مشيرة إلى انتهاج دول غربية في الناتو سياسة مزدوجة في هذا الصدد، بعد انتقادها شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية، لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.ولفتت إلى أن اليونان، وهي أيضاً عضو في الناتو، تزوّدت بالنسخة السابقة من هذه المنظومة قبل 23 عاماً."أخبار كاذبة"في المقابل رأى مسؤول في وزارة الدفاع اليونانية أن تركيا تحاول نشر "أخبار كاذبة"، مؤكداً أن الحادث الذي أعلنت عنه الأحد، لم يحصل.