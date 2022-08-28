واشنطن: "معاهدة حظر النووي" ما تزال قوية رغم العرقلة الروسية

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ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "ما تزال قوية على الرغم من العرقلة الروسية".وقال بيان للخارجية الأميركية: "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة والمثمرة، قرر الاتحاد الروسي وحده عرقلة توافق الآراء بشأن وثيقة ختامية في ختام المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وأضاف: "فعلت روسيا ذلك من أجل منع الإشارة إلى المخاطر الإشعاعية الجسيمة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهو نوع التحدي ذاته الذي دعا المؤتمر إلى معالجته".وتابع: "إن عدم قبول الاتحاد الروسي لمثل هذه اللغة في مواجهة الإجماع الدولي الساحق يؤكد حاجة الولايات المتحدة وغيرها إلى مواصلة حث روسيا على إنهاء نشاطها العسكري بالقرب من تلك المحطة وإعادة السيطرة على المصنع إلى أوكرانيا".