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عربي-دولي

طائرة صينية جديدة قد تقلب المقاييس.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن YU-20

Lebanon 24
28-08-2022 | 14:00
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كتب موقع "سكاي نيوز": كشفت الصين عن طائرة التزويد بالوقود الجديدة "YU-20"، وقالت إنها تتمتع بقدرات فائقة تمكنها من بلوغ نقاط بعيدة المدى.


وجاء ذلك خلال فعاليات معرض الجو الصيني الذي يقام في مقاطعة جيلين، وتشارك فيه أعداد كبيرة من المقاتلات الصينية.
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ما هي الـ"YU-20”؟

YU-20 هي ناقلة وقود للتزود بالوقود جو-جو التي تم تطويرها من طائرة النقل الجوي الاستراتيجية الصينية Y-20 الأصلية.

ما هي ميزات "YU-20"؟

وفقا لموقع "غلوبال تايمز"، بدأ دمج ناقلة الجيل القادم الصينية YU-20 في التدريب على الاستعداد القتالي، حيث من المتوقع أن تعزز الطائرة القدرات التشغيلية طويلة المدى للطائرات الحربية الأخرى، وفقا لمتحدث باسم الصين.

وأظهر فيديو رسمي كيف تقوم YU-20 بإجراء تدريبات للتزود بالوقود في الجو فوق البحر باستخدام طائرة مقاتلة من طراز J-16 ، بطريقة مشابهة للواقع.

قال الكولونيل الصيني شين جينكي الي قدم الطائرة، إن YU-20 باعتبارها طائرات من الجيل الجديد في الصين يمكنها تعزيز الأنشطة التشغيلية طويلة المدى للقوات الجوية بشكل فعال.

من خلال تلقي التزود بالوقود الجوي، يمكن أن يكون للطائرات الحربية مدى أطول ووقت تشغيل أطول، مما يجعل الطائرات المزودة بالوقود وسيلة أساسية لإظهار القوة العسكرية.
ما أهميتها؟

وتعد إضافة YU-20 أمرا بالغ الأهمية لسياسة الصين الخارجية وخطط الهيمنة الاستراتيجية. ستتم زيادة قدرة التزود بالوقود أثناء الطيران، وتحديثها بشكل كبير، مع هذه الطائرة.

وتفتخر الصين دائما بترتيب قواتها الجوية، التي تحتل المركز الثالث على مستوى جيوش العالم، حيث تقول تقارير إن القوات الجوية الصينية أصبحت تمتلك أكثر من ثلاثة آلاف ومائتي طائرة حربية.

ويأتي هذا المعرض في خضم توتر تعيش على وقعه الصين، بعد أزمة تايوان الأخيرة، كما يأتي في ظل تهديدات ترى الصين أنها تتعرض لها خصوصا بعد وصول طرادات أميركية إلى مضيق تايوان.
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