طائرة صينية جديدة قد تقلب المقاييس.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن YU-20

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كتب موقع "سكاي نيوز": كشفت الصين عن طائرة التزويد بالوقود الجديدة "YU-20"، وقالت إنها تتمتع بقدرات فائقة تمكنها من بلوغ نقاط بعيدة المدى.وجاء ذلك خلال فعاليات معرض الجو الصيني الذي يقام في مقاطعة جيلين، وتشارك فيه أعداد كبيرة من المقاتلات الصينية.YU-20 هي ناقلة وقود للتزود بالوقود جو-جو التي تم تطويرها من طائرة النقل الجوي الاستراتيجية الصينية Y-20 الأصلية.وفقا لموقع "غلوبال تايمز"، بدأ دمج ناقلة الجيل القادم الصينية YU-20 في التدريب على الاستعداد القتالي، حيث من المتوقع أن تعزز الطائرة القدرات التشغيلية طويلة المدى للطائرات الحربية الأخرى، وفقا لمتحدث باسم الصين.وأظهر فيديو رسمي كيف تقوم YU-20 بإجراء تدريبات للتزود بالوقود في الجو فوق البحر باستخدام طائرة مقاتلة من طراز J-16 ، بطريقة مشابهة للواقع.قال الكولونيل الصيني شين جينكي الي قدم الطائرة، إن YU-20 باعتبارها طائرات من الجيل الجديد في الصين يمكنها تعزيز الأنشطة التشغيلية طويلة المدى للقوات الجوية بشكل فعال.من خلال تلقي التزود بالوقود الجوي، يمكن أن يكون للطائرات الحربية مدى أطول ووقت تشغيل أطول، مما يجعل الطائرات المزودة بالوقود وسيلة أساسية لإظهار القوة العسكرية.