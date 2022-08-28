Advertisement

عربي-دولي

تطور جديد قرب محطة "زابوروجيا" النووية..اليكم ما حصل!

Lebanon 24
28-08-2022 | 23:28
A-
A+
Doc-P-985140-637973516564900970.jpg
Doc-P-985140-637973516564900970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إدارة مدينة إنرغودار، أن قوات كييف أطلقت قنابل مضيئة على الأراضي العشبية القريبة من محطة زابوروجيا، لإثارة الحرائق وارتفاع سحب الدخان لتغطية قصف المحطة بالمسيّرات الانتحارية.
وورد في بيان عن إدارة المدينة التابعة لها المحطة: "تم إطلاق خمس قنابل مضيئة في المنطقة المحيطة بمحطة الطاقة النووية، حيث غرق معظمها في مياه بحيرة التبريد المحاذية. هدف المسلحين هو إشعال الأعشاب الجافة في المنطقة المجاورة للمحطة، لإثارة حريق تنتج عنه سحب الدخان لتنفيذ مزيد من الاستفزازات باستخدام الطائرات الانتحارية المسيّرة".
Advertisement
وفي وقت سابق يوم الأحد، أبلغت سلطات إنرغودار عن هجوم طائرة انتحارية مسيرة أوكرانية، تم إسقاطها فوق مبنى محطة الطاقة.
 
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-08-29
05:00 | 2022-08-29
04:30 | 2022-08-29
04:00 | 2022-08-29
03:30 | 2022-08-29
03:24 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website