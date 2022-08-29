ماكنزي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الانسحاب من افغانستان..هذا ما قاله!

فجر قائد القيادة المركزية الأميركية السابق كينيث ماكنزي، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قال إنه نصح الرئيس جو بايدن بعدم سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان الصيف الماضي.

وقال ماكينزي لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن "البنتاغون أوضح للبيت الأبيض أن الانسحاب الكامل سيؤدي بالتأكيد إلى استيلاء طالبان السريع على السلطة".

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وأضاف أن "الخيار الأفضل كان "إبقاء طالبان في مأزق وأن الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة كان من الممكن أن تظل في السلطة لو قرر بايدن الاحتفاظ بوحدة صغيرة من القوات هناك".

وأوضح ماكنزي: "كنا نعتقد أن كابول ستسقط إذا سحبنا قواتنا، وكان السؤال حول موعد السقوط كابول، وكان هذا موقفًا ثابتًا للقيادة المركزية ومرؤوسينا في أفغانستان".