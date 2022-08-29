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اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة للبط في هذا البلد!

Lebanon 24
29-08-2022 | 01:00
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ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أمس الأحد إنه تم اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض في مزرعة للبط بمقاطعة آين الشرقية في فرنسا، مما تسبب في إعدام ما مجموعه 10600 بطة.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مقاطعة آين، إن دوائر الدولة (مديرية حماية السكان) في المقاطعة اكتشفت فاشية لإنفلونزا الطيور ناجمة عن سلالة من فيروس "أتش 5 إن 1" في مزرعة للبط تقع في سان نيزيه لو ديزيرت.
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أوردت أن تحقيقا وبائيا جاريا، حيث أن الاشتباه في الإصابة بإنفلونزا الطيور جاء بعد ملاحظة نفوق غير طبيعي للبط في المزرعة، مبينة أنه تم العثور على أول مجموعة من إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض في مزرعة البط يوم السبت.

ووفقا للسلطات المحلية، فقد تم «تفريغ المجموعة وتطهيرها»، وتحديد منطقة حماية بقطر ثلاثة كيلومترات حول البؤرة، ووضع منطقة مراقبة ووقاية بقطر 10 كيلومترات حول البؤرة موضع التنفيذ.
(الراي)
المصدر: الراي
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