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بسبب ترامب.. نائب جمهوري يتهم أعضاء حزبه بالنفاق

Lebanon 24
29-08-2022 | 03:00
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اتهم عضو مجلس النواب الأميركي آدم كينزيجر أعضاء من حزبه الجمهوري "بالنفاق" لدفاعهم عن طريقة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية.
 
وكينزيجر أحد جمهوريين شاركا في تحقيق الكونجرس في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021.
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وقال كينزيجر خلال مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية "أعضاء في حزبي أمضوا سنوات يهتفون ’احبسوها’ في إشارة إلى هيلاري كلينتون بسبب رسائل بريد إلكتروني محذوفة.. هبوا الآن للدفاع عن رجل من الواضح تماما أن الأمن القومي للولايات المتحدة لم يكن قريبا إلى قلبه.. هذا نفاق".

وكانت وزارة العدل الأميركية نشرت يوم الجمعة صيغة من إفادة منقحة ساعدتها في الحصول على إذن قضائي بتفتيش منزل ترامب في ولاية فلوريدا في الثامن من أغسطس.

وكشفت الإفادة أن سلطات إنفاذ القانون تحقق في نشاط جنائي محتمل شمل عرقلة سير العدالة بعد العثور في مسكن ترامب على وثائق سرية.

ويقول ترامب إنه لم يرتكب خطأ وإنه يتعرض لهجوم سياسي.
 
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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