صور لا تمت للانسانية بصلة..الأسير خليل عواودة يواجه خطر الموت في أيّ لحظة! (صور)

التقطت زوجة الأسير #خليل_عواودة المضرب عن الطعام منذ 6 أشهر صوراً له اليوم، تحمل في تفاصيلها "جريمة لا أخلاقية ولا إنسانية بحقه من قبل إدارة سجون الاحتلال، وجهاز المخابرات الإسرائيلي المصر على قتله".

وأضاف البيان أنّ "هذه الصور كفيلة بأن يصحو ضمير العالم لمحاسبة دولة الاحتلال".كما أعلن اليوم مكتب إعلام الأسرى أن عواودة يواصل إضرابه المفتوح عن الطّعام لليوم الـ166 وسط ظروف صحيّة خطرة جداً.كما قالت محاميته، أحلام حداد، قبل 3 أيام، إنه قد يموت في أي لحظة.وفي آذار، بدأ عواودة إضراباً عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه، وقالت محاميته إنه يعيش على الماء فقط منذ ذلك الحين.من جهتهم، دعا وسطاء مصريون، في الفترة الأخيرة، إلى الإفراج عن عواودة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، لإنهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي استمر 3 أيام.