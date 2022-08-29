صور لا تمت للانسانية بصلة..الأسير خليل عواودة يواجه خطر الموت في أيّ لحظة! (صور)

التقطت زوجة الأسير #خليل_عواودة المضرب عن الطعام منذ 6 أشهر صوراً له اليوم، تحمل في تفاصيلها "جريمة لا أخلاقية ولا إنسانية بحقه من قبل إدارة سجون الاحتلال، وجهاز المخابرات الإسرائيلي المصر على قتله".
وأضاف البيان أنّ "هذه الصور كفيلة بأن يصحو ضمير العالم لمحاسبة دولة الاحتلال". pic.twitter.com/PVaPvaDYF1
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 28, 2022
التقطت زوجة الأسير #خليل_عواودة المضرب عن الطعام منذ 6 أشهر صوراً له اليوم، تحمل في تفاصيلها "جريمة لا أخلاقية ولا إنسانية بحقه من قبل إدارة سجون الاحتلال، وجهاز المخابرات الإسرائيلي المصر على قتله".