"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ستزور محطة زابوروجيه في هذا الموعد..اليكم التفاصيل!

قال رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن بعثة الوكالة ستتوجه إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية، وستصل إلى هناك خلال الأسبوع الجاري.



وكتب غروسي في تغريدة على تويتر: "لقد حل أخيرا هذا اليوم. بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقها بالفعل إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية. يجب علينا ضمان سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا. أنا فخور بقيادة هذه البعثة التي ستصل إلى المحطة في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

Advertisement

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، ستضم البعثة 14 شخصا، معظمهم من دول محايدة، بما في ذلك رئيس الوكالة الأرجنتيني رافائيل ماريانو غروسي. ولن تضم البعثة أي ممثل عن الولايات المتحدة وبريطانيا.



يوم الجمعة الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تلقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمانات أمنية من روسيا وأوكرانيا تسمح بإرسال بعثة الوكالة إلى المحطة. وقبل ذلك تحدث ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين واتفق الرئيسان على أهمية زيارة البعثة للمحطة بأسرع وقت ممكن.

(روسيا اليوم)