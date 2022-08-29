Advertisement

عربي-دولي

"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ستزور محطة زابوروجيه في هذا الموعد..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
29-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-985183-637973594213182757.jpg
Doc-P-985183-637973594213182757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن بعثة الوكالة ستتوجه إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية، وستصل إلى هناك خلال الأسبوع الجاري.

وكتب غروسي في تغريدة على تويتر: "لقد حل أخيرا هذا اليوم. بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقها بالفعل إلى محطة زابوروجيه الكهروذرية. يجب علينا ضمان سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا. أنا فخور بقيادة هذه البعثة التي ستصل إلى المحطة في وقت لاحق من هذا الأسبوع".
Advertisement
 
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، ستضم البعثة 14 شخصا، معظمهم من دول محايدة، بما في ذلك رئيس الوكالة الأرجنتيني رافائيل ماريانو غروسي. ولن تضم البعثة أي ممثل عن الولايات المتحدة وبريطانيا.

يوم الجمعة الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تلقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمانات أمنية من روسيا وأوكرانيا تسمح بإرسال بعثة الوكالة إلى المحطة. وقبل ذلك تحدث ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين واتفق الرئيسان على أهمية زيارة البعثة للمحطة بأسرع وقت ممكن.
(روسيا اليوم)
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-08-29
04:30 | 2022-08-29
04:00 | 2022-08-29
03:30 | 2022-08-29
03:24 | 2022-08-29
03:00 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website