بايدن مصرّ على حظر الانتشار النووي رغم انقضاء الاتفاقية التاريخية مع ايران

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في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة وإيران ما يبدو أنه المرحلة الأخيرة لتحديد مصير الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، دافعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن بنود انقضاء الاتفاقية التاريخية باعتبارها جانبًا روتينيًا لدبلوماسية حظر الانتشار النووي التي يمكن تجديدها بمجرد عودة الاتفاق إلى المسار الصحيح.وبحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، "بل وأكثر من ذلك، فإن المبدأ الأساسي للصفقة سيظل ساريًا إلى أجل غير مسمى. لكن وسط حالة التردد التي تسود الاتفاقية، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحيفة إن المشهد النووي الحالي أكثر تقلبًا. وقال المتحدث "اسمحوا لي أن أكون واضحا: في ظل الوضع الحالي، نجاح الاتفاقية قد انتهى". استشهد المتحدث بتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، الذي صرح الشهر الماضي أن برنامج إيران النووي "يسير إلى الأمام" وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لديها رؤية قليلة جدًا" لتطورها في غياب اتفاق. وعزا المتحدث هذا الوضع إلى "القرار المتهور للرئيس السابق دونالد ترامب بترك صفقة ناجحة". تم التوصل إلى الاتفاق قبل سبع سنوات من قبل الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة. منح الاتفاق التاريخي للجمهورية الإسلامية تخفيفا للعقوبات الدولية مقابل كبح شديد لأنشطتها النووية".وتابعت الصحيفة، "عندما تخلى ترامب من جانب واحد عن الاتفاق في عام 2018، جعل مستقبل الاتفاق غير مؤكد. عرقلت القيود الاقتصادية الأميركية الجديدة مرة أخرى التجارة الخارجية مع إيران، والتي بدأت في زيادة الإنتاج النووي ردا على ذلك. واصل جو بايدن، الذي كان نائب رئيس باراك أوباما عندما تم توقيع الاتفاق، دعم الاتفاقية كرئيس. سعت إدارته إلى تبديد المخاوف بشأن الطبيعة المؤقتة لقيود معينة على عمل إيران النووي من أجل تسليط الضوء على الفوائد الفورية والطويلة الأجل للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "هدفنا استعادة التزام إيران بهذا الاتفاق". وأضاف: "التركيز على انقضاء الاتفاقية هدفه التضليل. الصفقة تسد كل طريق إلى سلاح". ومع ذلك، ظلت مسألة بنود انقضاء المدة مثار جدل لمنتقدي خطة العمل الشاملة المشتركة. سيسمح إطار الصفقة لإيران، التي نفت باستمرار أي خطط لتسليح برنامجها النووي، بالبدء في تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة بحلول عام 2026 ثم تخصيب المزيد من اليورانيوم بمستويات أعلى بحلول عام 2031. ولكن في حالة إحياء الاتفاقية، جادلت إدارة بايدن بأنه سيكون هناك متسع من الوقت للتفاوض بشأن ترتيبات أخرى. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "إن القيود المفروضة على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومستوى التخصيب ستستمر حتى عام 2031، مما يضمن أهدافنا الأكثر عمقًا وإلحاحًا في مجال عدم الانتشار منذ ما يقرب من عقد". وأضاف: "هذا يمنحنا المساحة والوقت اللذين نحتاجهما لمتابعة خطة العمل الشاملة المشتركة بشيء أكثر ديمومة وشمولية"."وأضافت الصحيفة، "وبينما ثبت أن تواريخ انتهاء الصلاحية هذه مثيرة للجدل بين منتقدي خطة العمل المشتركة الشاملة، فإن مثل هذه الإجراءات شائعة نسبيًا في الاتفاقات النووية الثنائية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إنه "بينما تنتهي بعض بنود خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن معظم اتفاقيات الحد من الأسلحة تحتوي على بنود لا تدوم إلى الأبد". وأضاف المتحدث "من الشائع أن مثل هذه الأحكام تحتاج إلى التجديد أو الاستبدال". وتابع قائلاً: "هذا ما نعتزم القيام به. وإذا انتهكت إيران الصفقة أو قامت بالغش، يمكن أن عندها رفع العقوبات". حتى في حالة انقضاء هذه الأحكام، أشار المتحدث الرسمي إلى أن "بعض أهم أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة ليس لها شروط انقضاء - والأهم من ذلك، أدوات التفتيش القوية للبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحظر بعض الأنشطة المتعلقة بتطوير الأسلحة النووية ". وأضاف المتحدث: "بعبارة أخرى، إذا استعدنا امتثال إيران لالتزاماتها النووية، فسنكون في ما نحن عليه اليوم - بعد عشر سنوات من الآن، ولكن أفضل بكثير لأن البرنامج سيخضع لعمليات التفتيش والمراقبة الأكثر تدخلاً التي تم التفاوض عليها على الإطلاق". كما رأى البيت الأبيض تداعيات على الأمن القومي على خطة العمل المشتركة الشاملة تتجاوز نطاق أسلحة الدمار الشامل. بدأت عملية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في نيسان من العام الماضي واستمرت لتسع جولات من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا".وبحسب الصحيفة، "وردا على سؤال حول تأثير خطة العمل الشاملة المشتركة على الاستقرار الإقليمي، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق واستراتيجية "الضغط الأقصى" اللاحقة لم تؤد إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. وقال المتحدث: "تحت ما يسمى بالضغط الأقصى، سرّعت إيران هجماتها ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا - بزيادة 400 بالمائة تقريبًا في عام 2020 وحده". وأضاف: "ووقع أكبر هجوم على سفارتنا منذ عقد في أواخر عام 2020. وسارعت إيران أيضًا هجماتها ضد شركائنا في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية ضد السعودية التي انطلقت من إيران". وتابع قائلاً: "في ظل هذه الإدارة، استخدمنا الدبلوماسية والضربات العسكرية المباشرة لتقليل المخاطر على قواتنا. الهجمات تراجعت بشكل حاد". اتخذ البيت الأبيض أيضًا نهجًا موازًا لتسليح الشركاء الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية، أكبر منافس لإيران، وفي الوقت نفسه دعم الجهود المبذولة لتخفيف الاحتكاكات في الخليج العربي. وقال المتحدث "إننا نعزز الدفاع عن شركائنا حتى في الوقت الذي نسعى فيه إلى الدبلوماسية لتهدئة التوترات في المنطقة"."وتابعت الصحيفة، "على الرغم من أن إيران الشيعية الثورية لا تزال منافسًا رئيسيًا للعديد من الممالك الإسلامية السنية في شبه الجزيرة العربية، إلا أن الاتجاه نحو المصالحة قد ترسخ. في خلال هذا الشهر، أعادت الإمارات العربية المتحدة والكويت سفيريهما إلى إيران للمرة الأولى منذ اندلاع الانقسام الإقليمي في عام 2016. وعلى مدار الـ 16 شهرًا الماضية، بدءًا من نفس الوقت تقريبًا الذي أطلق فيه بايدن جهودًا لاستعادة مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة، عقدت إيران والمملكة العربية السعودية أيضًا جولات متتالية من المحادثات في بغداد بهدف وضع خلافاتهم جانباً. أعربت إدارة بايدن عن دعمها للتقارب المزدهر. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "ما زلنا ملتزمين بالتشاور عن كثب مع شركائنا الإقليميين في ما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة بشأن إيران والقضايا الإقليمية الأوسع، وندعم الحوار بين دول المنطقة حول قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين. ونأمل أن يساهم الحوار في تهدئة التوترات". ومع ذلك، لا يزال الانفراج بين إيران والسعودية غير مؤكد، كما فعلت آفاق خطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك، أشارت التقارير الواردة من كل من واشنطن وطهران إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في الأسابيع الأخيرة وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أيام، على الأرجح بعد الجولة العاشرة من المحادثات في فيينا. على الرغم من عدم وجود بديل قابل للتطبيق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن إدارة بايدن مستعدة لأي من الاحتمالين. وختم المتحدث بالقول: "سواء كان هناك اتفاق أم لا، فإن التزام الرئيس بحماية الأفراد الأميركيين ومواجهة أنشطة إيران التي تعرض للخطر شعبنا أو أصدقاءنا في المنطقة هو التزام لا يتزعزع"."