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مخاوف من كارثة... أوكرانيا تبدأ بتوزيع حبوب اليود لسكان زابوريجيا!

Lebanon 24
29-08-2022 | 03:24
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بدأت السلطات الأوكرانية توزيع أقراص اليود على السكان المقيمين قرب محطة الطاقة النووية زاباروجيا وسط مخاوف من أن يؤدي القتال لتسرب إشعاعي.

وتأتي تلك التحركات بعد يوم واحد من فصل المحطة مؤقتاً عن شبكة الكهرباء الوطنية.
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يذكر أن أقراص اليود تمنع نوع واحد من المواد المشعة وتُستخدم في حالات الطوارئ النووية لحماية الغدة الدرقية.
 
 
 
 (CNBC العربية)
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