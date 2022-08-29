مخاوف من كارثة... أوكرانيا تبدأ بتوزيع حبوب اليود لسكان زابوريجيا!

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بدأت السلطات الأوكرانية توزيع أقراص اليود على السكان المقيمين قرب محطة الطاقة النووية زاباروجيا وسط مخاوف من أن يؤدي القتال لتسرب إشعاعي.وتأتي تلك التحركات بعد يوم واحد من فصل المحطة مؤقتاً عن شبكة الكهرباء الوطنية.يذكر أن أقراص اليود تمنع نوع واحد من المواد المشعة وتُستخدم في حالات الطوارئ النووية لحماية الغدة الدرقية.