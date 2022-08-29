Advertisement

عربي-دولي

خلال يوم واحد.. هذا ما شهدته أوكرانيا عسكرياً

Lebanon 24
29-08-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-985303-637973766824435767.jpg
Doc-P-985303-637973766824435767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين مقتل أكثر من 200 عنصر من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا وإسقاط طائرتين حربيتين خلال اليوم الماضي.

وجاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أوضح أنه نتيجة ضربات شنتها القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 70 قوميا متطرفا ودمرت 14 مركبة خاصة.
Advertisement

واستهدفت ضربات بأسلحة عالية الدقة في منطقة مارغانيت بمقاطعة دنيبروبتروفسك نقطة انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 108، وكذلك معسكرات ميدانية لتنظيمي "أيدار" و"آزوف" النازيين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 مسلح وتدمير 20 قطعة من المعدات العسكرية وأكثر من 3000 قذيفة لراجمات الصواريخ.

وأسفرت ضربات نارية مركزة للمواقع القتالية للواء الآلي 53 والتنظيم القومي المتطرف "كراكن" في دونيتسك، عن مقتل أكثر من 30 فردا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأسقطت القوات الجوية الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز Su-25 في سماء مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك.

وخلال اليوم الماضي، أصابت الغارات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية  9 مواقع قيادة للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى 52 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية في 142 منطقة، كما تم تدمير ستة مستودعات أسلحة وذخائر للصواريخ والمدفعية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 6 طائرات بدون طيار في يوم، كما اعترضت 3 صواريخ باليستية أوكرانية من طراز Tochka-U و21 قاذفة لراجمات الصواريخ من طرازي "أولخا" وHIMARS.

ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 276 طائرة، و148 مروحية، و1832 طائرة بدون طيار، و370 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و408 4 دبابات ومدرعات أخرى، و822 راجمة صواريخ، و3354 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5126 مركبة عسكرية خاصة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-08-29
15:27 | 2022-08-29
15:00 | 2022-08-29
14:30 | 2022-08-29
14:10 | 2022-08-29
13:30 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website