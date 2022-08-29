خلال يوم واحد.. هذا ما شهدته أوكرانيا عسكرياً

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين مقتل أكثر من 200 عنصر من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا وإسقاط طائرتين حربيتين خلال اليوم الماضي.وجاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أوضح أنه نتيجة ضربات شنتها القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 70 قوميا متطرفا ودمرت 14 مركبة خاصة.واستهدفت ضربات بأسلحة عالية الدقة في منطقة مارغانيت بمقاطعة دنيبروبتروفسك نقطة انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 108، وكذلك معسكرات ميدانية لتنظيمي "أيدار" و"آزوف" النازيين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 مسلح وتدمير 20 قطعة من المعدات العسكرية وأكثر من 3000 قذيفة لراجمات الصواريخ.وأسفرت ضربات نارية مركزة للمواقع القتالية للواء الآلي 53 والتنظيم القومي المتطرف "كراكن" في دونيتسك، عن مقتل أكثر من 30 فردا وإصابة أكثر من 50 آخرين.وأسقطت القوات الجوية الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز Su-25 في سماء مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك.وخلال اليوم الماضي، أصابت الغارات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية 9 مواقع قيادة للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى 52 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية في 142 منطقة، كما تم تدمير ستة مستودعات أسلحة وذخائر للصواريخ والمدفعية.وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 6 طائرات بدون طيار في يوم، كما اعترضت 3 صواريخ باليستية أوكرانية من طراز Tochka-U و21 قاذفة لراجمات الصواريخ من طرازي "أولخا" وHIMARS.ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 276 طائرة، و148 مروحية، و1832 طائرة بدون طيار، و370 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و408 4 دبابات ومدرعات أخرى، و822 راجمة صواريخ، و3354 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5126 مركبة عسكرية خاصة.