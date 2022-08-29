Advertisement

عربي-دولي

"جبل طارق" يدخل قائمة مدن دولة كبرى.. ما هي؟

Lebanon 24
29-08-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-985309-637973779124882007.jpg
Doc-P-985309-637973779124882007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "غارديان" اليوم، بأنه تم في آب الحالي إدراج "جبل طارق" وهو إقليم بريطاني في جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية، في القائمة الحكومية البريطانية للمدن.

وذكرت الصحيفة أن "جبل طارق" بقي حتى الآن خارج هذه القائمة، على الرغم من حصوله على صفة المدينة قبل 180 عاماً.
Advertisement

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هذا الحدث بأنه "تقدير كبير للتاريخ الثري والتطور الديناميكي" لجبل طارق.

يشار إلى أن "جبل طارق" كان قد تقدم في وقت سابق من هذا العام، مع 39 مركزاً سكنياً، بطلب لدخول القائمة البريطانية الرسمية المذكورة أعلاه وذلك في إطار الاحتفالات باليوبيل البلاتيني لتولي إليزابيث الثانية العرش.

وكان يجب على هذه المدن أن تثبت أن تراثها الثقافي ومستوى تطور مجتمعها المحلي يؤهلها لهذا اللقب. لكن "جبل طارق" لم ينجح في البداية بهذا الاختبار، وتحقق ذلك فقط بعد دراسة وثائق المحفوظات الوطنية لبريطانيا.

عادة يرتبط الحصول على صفة "مدينة" في بريطانيا، بوجود كاتدرائية أو جامعة أو عدد كبير من السكان، لكن لا توجد قواعد واضحة لمنح هذه الصفة، التي عادة يقوم ملك البلاد بمنحها بتوصية من الوزراء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-08-29
15:27 | 2022-08-29
15:00 | 2022-08-29
14:30 | 2022-08-29
14:10 | 2022-08-29
13:30 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website