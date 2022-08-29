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عربي-دولي

لحظة سياسية حساسة في العراق... الشارع يغلي على وقع اعلان الصدر اعتزال العمل السياسي (فيديو)

Lebanon 24
29-08-2022 | 08:23
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أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية نهائيا وإغلاق المؤسسات التابعة له، في حين تشهد المنطقة الخضراء ببغداد محاولات اقتحام من قبل بعض أنصار التيار الصدري.
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وأشارت "الجزيرة" الى ان  مقتدى الصدر  قال في بيان نشره في حسابه الرسمي على موقع تويتر- إنه سيغلق "كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام"
 
احتجاجات شعبية
ووفقا لـ"العربية" مباشرة بعد اعلان الاعتزال توجّه أنصاره إلى المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد.

وحاول أنصار التيار الصدري الغاضبون التوجه نحو مقر البرلمان، والقصر الجمهوري، إلا أن القوات الأمنية أغلقت جميع بوابات المنطقة الخضراء، منعا من دخول مزيد من المحتجين، لاسيما بعد أن حاول بعضهم إسقاط الكتل الخرسانية قرب القصر الجمهوري.

بالتزامن وصلت قوات من مكافحة الشغب إلى عين المكان، فيما أكد عدد من المحتجين المجتمعين داخل المنطق الخضراء أن خطوات تصعيدية ستنفذ في الساعات القادمة.
 
النفير العام
أما في مدينة الصدر فأعلنت المساجد النفير العام، تضامناً مع الزعيم الصدري، وسط توقعات بأن تشهد مناطق أخرى أيضاً خلال الساعات المقبلة خروج عدد من التظاهرات أيضا.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث بأن هناك توقعات بنزول كثيف لأنصار الصدر في المحافظات الجنوبية من البلاد، كواسط والبصرة وميسان وغيرها، حيث يحظى بتأييد واسع.

في حين رجح بعض المراقبين أن تشهد البلاد نوعاً من العصيان المدني أيضاً.

تهديد حياته
جاءت تلك التطورات بعدما أوضح الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الاثنين، أنه قرر الاعتزال نهائياً، وغلق كافة المؤسسات الخاصة بتياره عدا المرقد والمتحف وهيئة التراث.

كما لمح إلى أن حياته قد تكون مهددة بسبب مشروعه الإصلاحي، مطالباً أنصاره بالدعاء له في حال مات أو قُتل".

وقت حساس
فيما أعلنت اللجنة التنفيذية لاعتصامات التيار الصدري انتهاء سيطرتها على تظاهرات الشارع، ما يفتح المشهد العراقي على كافة الاحتمالات.

كما منع مكتب الصدر أنصاره من رفع الأعلام والشعارات والهتافات السياسية أو الحديث باسم التيار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، مغلقا جميع الحسابات.

يشار إلى أن خطوة الاعتزال هذه تأتي في وقت حساس في البلاد، لاسيما أن الأزمة السياسية المستمرة منذ الانتخابات النيابية الماضية التي جرت في العاشر من أكتوبر (2021)، تفاقمت في يوليو الماضي (2022) مع احتدام الخلاف بين التيار الصدري والإطار الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل وأحزاب موالية لإيران. "العربية" +"الجزيرة" 
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