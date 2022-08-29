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عربي-دولي

إثيوبيا تبدي استعدادها للتفاوض مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

Lebanon 24
29-08-2022 | 11:00
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أبدت إثيوبيا استعدادها للتفاوض مع كل من مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي.

وقال السفير الإثيوبي لدى السودان، بيتال أميرو، في مؤتمر صحفي، إنه "يمكن حل المشكلات حول السد بطرق أخوية".
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وبشأن الملء الثالث لخزان السد، أكد السفير الإثيوبي أنه "تم بنجاح ولم يتضرر السودان ولم تكن هناك تأثيرات سلبية على دولتي المصب" (السودان ومصر).

وأضاف أن "هذا الملء خفف من تأثير الفيضانات في السودان رغم ادعاءات الخرطوم قبل أيام أن سد النهضة سيؤثر سلبا على 20 مليون سوداني".
 
 
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