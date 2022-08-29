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عربي-دولي

الداخلية الإيرانية توصي المواطنين بعدم زيارة العراق

Lebanon 24
29-08-2022 | 11:30
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أوصت وزارة الداخلية الإيرانية المواطنين بعدم زيارة العراق حتى إشعار آخر، فيما طلبت السفارة عدم زيارة عدد من المدن، على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد والجنوب.
 
وقالت الداخلية في بيان: "نطلب من المواطنين عدم التوجه إلى العراق حتى إشعار آخر حرصا على سلامتهم بالنظر للوضع الأمني في هذا البلد"، ووعدت بـ"عودة الزوار الإيرانيين المتواجدين في النجف وكربلاء مع ضمان سلامتهم".
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من جهتها، طلبت السفارة الإيرانية في العراق من رعاياها المتواجدين في العراق عدم التوجه إلى بغداد والكاظمية وسامراء حتى إشعار آخر بسبب فرض قوانين فرض التجوال في العاصمة العراقية.

هذا وأعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء العراق، بدءا من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وإلى إشعار آخر.
 
(روسيا اليوم) 
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