البحرين تدعو مواطنيها في العراق إلى توخي الحذر

دعت سفارة البحرين في بغداد البحرينيين في العراق إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الأمنية الرسمية.



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(روسيا اليوم) وقالت السفارة في بيان: "تدعو سفارة مملكة البحرين في بغداد كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين بجمهورية العراق بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، منوهة بضرورة إتباع تعليمات السلطات المحلية".(روسيا اليوم)