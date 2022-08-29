"شل" تتوقع أزمة طاقة في أوروبا لسنوات

صرح رئيس شركة النفط والغاز العالمية "رويال داتش شل" بن فان بيردن، بأن الدول الأوروبية ستواجه نقصا في الغاز لعدة فصول شتاء، في ظل انخفاض إمدادات الغاز من روسيا.

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وقال في مؤتمر صحفي بالنرويج اليوم الاثنين: "من المرجح جدا أن نشهد بضعة فصول من الشتاء يتعين علينا فيها إيجاد الحلول بطريقة ما".وفي ما يتعلق بسوق النفط العالمية، أشار بيردن إلى أن السوق تواجه فائضا في الطلب مقارنة بالعرض وسيبقى ذلك لبعض الوقت.وفي وقت سابق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تعزيز سيادة الطاقة في أوروبا وإصلاح سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.