القوات الجوية الأميركية: ندعم أي قرار يتخذه بايدن بشأن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات

قال رئيس أركان القوات الجوية الأميركية الجنرال تشارلز براون، اليوم الاثنين، إنه سيدعم أي قرار يتخذه الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وأضاف براون خلال مقابلة ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا: "سوف ندعم ما يقرره الرئيس".

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قال وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولين كال يوم الأربعاء، إن إدارة بايدن لم تتخذ قرارا بشأن هذه المسألة بعد، لكن احتمال تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لا يزال مطروحا على الطاولة.



يستخدم الطيارون الأوكرانيون حاليًا طائرات من الحقبة السوفيتية مثل "ميغ 29"، والتي حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاستمرار في تشغيلها من خلال توفير قطع الغيار.

(سبوتنيك)