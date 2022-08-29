قديروف يعلن عن إرسال دفعة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن إرسال دفعة جديدة من المتطوعين للالتحاق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وكتب قديروف على حسابه في تيليغرام: "لحماية مصالح روسيا، ذهب أبناؤها الجديرون إلى دونباس، حيث لن يرحموا عصابات بانديرا ولن يقبلوا بأي مظهر من مظاهر النازية".وذكر قديروف أن المتطوعين خضعوا لدورة تدريبية تكتيكية وقتالية.كما تمنى لهم النجاح في إنجاز المهام التي أوكلتها لهم القيادة والعودة سالمين إلى الوطن.واختتم قديروف قائلا: "أتمنى أن تحقق شجاعتهم وبطولتهم النصر لروسيا ودونباس".