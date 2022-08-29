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عربي-دولي

قديروف يعلن عن إرسال دفعة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا

Lebanon 24
29-08-2022 | 15:30
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن إرسال دفعة جديدة من المتطوعين للالتحاق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
 
وكتب قديروف على حسابه في تيليغرام: "لحماية مصالح روسيا، ذهب أبناؤها الجديرون إلى دونباس، حيث لن يرحموا عصابات بانديرا ولن يقبلوا بأي مظهر من مظاهر النازية".
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وذكر قديروف أن المتطوعين خضعوا لدورة تدريبية تكتيكية وقتالية.

كما تمنى لهم النجاح في إنجاز المهام التي أوكلتها لهم القيادة والعودة سالمين إلى الوطن.

واختتم قديروف قائلا: "أتمنى أن تحقق شجاعتهم وبطولتهم النصر لروسيا ودونباس".
 
(روسيا اليوم) 
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