"ناسا" تلغي إطلاق صاروخها باتجاه القمر.. والسبب!

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إلغاء الإطلاق المقرر لصاروخها الجديد نحو القمر اليوم الأثنين.

وقالت الوكالة في بث مباشر، إنه بسبب مشكلة فنية في أحد محركات الصاروخ، أُرجأ لبضعة أيام على الأقل بدء هذه المهمة التي تشكل انطلاق برنامج "أرتيميس" الفضائي الأميركي للعودة إلى القمر.

وبحسب "ناسا"، سيكون تاريخ الإطلاق المحتمل المقبل نهار الجمعة في 2 أيلول، ثم في 5 من الشهر عينه، لكن يتعين في بادئ الأمر تقويم المشكلة من جانب فرق "ناسا" قبل تحديد الموعد الجديد.

تسرب الوقود

وذكرت تقارير إعلامية أن تسربات الوقود وصدع محتمل تم اكتشافه خلال الاستعدادات النهائية للإقلاع، أدى إلى تأخير إطلاق الصاروخ الجديد نحو القمر.

ومع اقتراب دقائق الإطلاق الثمينة، توقفت "ناسا" مراراً وبدأت في تزويد صاروخ نظام الإطلاق الفضائي بالوقود بما يقرب من مليون غالون من الهيدروجين والأكسجين شديد البرودة بسبب التسرب.

وتأخرت عملية تزود الصاروخ بالوقود لما يقرب من ساعة بسبب العواصف الرعدية قبالة مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وظهر التسرب في نفس المكان الذي شهد تسرباً أثناء التجربة التي تمت في الربيع.

وقال المسؤولون إنه بعد ذلك ظهر تسرب ثان على ما يبدو في أحد الصمامات.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم الاثنين، تم رصد صدع أو عيب آخر في المرحلة الأساسية، وهي عبارة عن خزان الوقود البرتقالي الكبير الذي يحتوي على 4 محركات رئيسية، مع ظهور الجليد أو الانجماد حول المنطقة المشتبه فيها، بحسب مسؤولي "ناسا".

ما هي مواصفات الصاروخ؟

يبلغ ارتفاع صاروخ نظام الإطلاق الفضائي أكثر من 98 متراً، ويمتلك قوة أكبر من صاروخ Saturn V المستخدم لإطلاق "أبولو".

ويمكن لمحركاته الأربعة وضع 27 طناً مترياً في مدار خلف القمر دفعة واحدة، وعندما ينطلق في الفضاء، سوف يسافر بسرعة 32 ضعف سرعة الصوت.

وهو أكبر مشروع صواريخ تطلقه "ناسا" منذ مشروع "ساتورن 5" أو "زحل " الذي قاد إلى هبوط أول إنسان على سطح القمر عام 1969.

ما هي المهمة؟

أعلنت "ناسا" أن المهمة عبارة عن رحلة تجريبية. وأوضحت أن مهمة الصاروخ وضع كبسولة الطاقم التي تحتوي على 3 دمى، في مدار حول القمر.

ويعد الإطلاق حدثاً مهماً كبيراً في سعي واشنطن لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ انتهاء برنامج أبولو قبل أكثر من 50 عاماً.

وستطلق المهمة الثانية ضمن مشروع "آرتيميس" في عام 2023.

كذلك، الرحلة الثالثة ستكون في العام 2025، وستشهد هبوط رواد فضاء أميركيين على سطح القمر، ومن ثم إلى المريخ.