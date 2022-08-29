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عربي-دولي

من أجل وقف العنف في العراق.. مقتدى الصدر يُعلن إضراباً عن الطعام

Lebanon 24
29-08-2022 | 15:50
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أعلن رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة حسن العذاري، مساء اليوم الإثنين، أنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن إضراباً عن الطعام لحين "توقف العنف" في العراق.

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وقال العذاري في منشور على "فيسبوك" أوردته وكالة "روسيا اليوم": "إزالة الفاسدين لا تعطي أحدا مهما كان مسوغا لاستعمال العنف من جميع الأطراف".

إلى ذلك، أفادت الوكالة عن وقوع اشتباكات مسلحة داخل المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.

وذكرت "روسيا اليوم" أن الاشتباكات حصلت بين مسلحين تابعين للزعيم العراقي مقتدى الصدر ومجموعة أخرى لا تعرف إذا ما كانت القوات الأمنية أم الحشد الشعبي أم مجموعة أخرى.

وأضافت الوكالة أن أصوات انفجارات كبيرة سمعت داخل المنطقة الخضراء، موضحة أن سيارات الإسعاف اتجهت إلى هناك وسط تحليق للمروحيات. 
 
 

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