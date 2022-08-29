من أجل وقف العنف في العراق.. مقتدى الصدر يُعلن إضراباً عن الطعام

أعلن رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة حسن العذاري، مساء اليوم الإثنين، أنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن إضراباً عن الطعام لحين "توقف العنف" في العراق.



Advertisement وقال العذاري في منشور على "فيسبوك" أوردته وكالة "روسيا اليوم": "إزالة الفاسدين لا تعطي أحدا مهما كان مسوغا لاستعمال العنف من جميع الأطراف". وقال العذاري في منشور على "فيسبوك" أوردته وكالة "روسيا اليوم": "إزالة الفاسدين لا تعطي أحدا مهما كان مسوغا لاستعمال العنف من جميع الأطراف".



إلى ذلك، أفادت الوكالة عن وقوع اشتباكات مسلحة داخل المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.



وذكرت "روسيا اليوم" أن الاشتباكات حصلت بين مسلحين تابعين للزعيم العراقي مقتدى الصدر ومجموعة أخرى لا تعرف إذا ما كانت القوات الأمنية أم الحشد الشعبي أم مجموعة أخرى.