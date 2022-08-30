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عربي-دولي

توتر العراق مستمر.. الكاظمي يأمر بفتح تحقيق بأحداث المنطقة الخضراء

Lebanon 24
30-08-2022 | 16:56
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وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء في الوقت الذي تشهد فيه اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً"، مبينا أنه "شدد على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".
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وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن "قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية"، موجها "بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون".

كذلك، دعا الكاظمي المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال".

وتعليقا على الأحداث، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الدم العراقي خط أحمر.

وقال صالح في تغريدة له على "تويتر": "تثبّتوا في قتامِ العِشْوةِ، واعْوجاجِ الفتنةِ عندَ طُلوعِ جَنينها، وظُهورِ كمينها، وانْتِصابِ قُطبِها، وَمدارِ رَحاهَا، تبدأُ في مَدارجَ خَفيّةٍ، وتؤولُ إِلى فظاعَةٍ جليَّةٍ، شِبابُها كَشِبابِ الْغُلام، وَآثارُهَا كَآثَار السِّلامِ" الامام علي عليه السلام"، لافتا الى أن "الدم العراقي خط احمر".

كذلك، أعلنت الحكومة العراقية عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء في جميع المحافظات.
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