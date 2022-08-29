Advertisement

عربي-دولي

القوّات الأوكرانية تخترق الدفاعات الروسية بعدّة قطاعات

Lebanon 24
29-08-2022 | 17:37
A-
A+
Doc-P-985471-637974167817597158.jpg
Doc-P-985471-637974167817597158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أوليكسي أريستوفيتش كبير مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية اخترقت الدفاعات الروسية في عدة قطاعات من خط المواجهة بالقرب من مدينة خيرسون في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه في الجنوب.
Advertisement
وأضاف أريستوفيتش في مقابلة بالفيديو على يوتيوب أن القوات الأوكرانية تقصف العبارات التي تستخدمها موسكو لتزويد جيب من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.
وكان مسؤولون في السلطة المحلية التي عينتها موسكو في بلدة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا قد أكدوا لوكالة الإعلام الروسية إن القوات الأوكرانية أطلقت الاثنين وابلا من الصواريخ على البلدة، مما تركها بلا ماء أو كهرباء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-08-29
18:23 | 2022-08-29
17:53 | 2022-08-29
16:14 | 2022-08-29
16:00 | 2022-08-29
15:53 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website