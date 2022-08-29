القوّات الأوكرانية تخترق الدفاعات الروسية بعدّة قطاعات

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قال أوليكسي أريستوفيتش كبير مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية اخترقت الدفاعات الروسية في عدة قطاعات من خط المواجهة بالقرب من مدينة خيرسون في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه في الجنوب.وأضاف أريستوفيتش في مقابلة بالفيديو على يوتيوب أن القوات الأوكرانية تقصف العبارات التي تستخدمها موسكو لتزويد جيب من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.وكان مسؤولون في السلطة المحلية التي عينتها موسكو في بلدة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا قد أكدوا لوكالة الإعلام الروسية إن القوات الأوكرانية أطلقت الاثنين وابلا من الصواريخ على البلدة، مما تركها بلا ماء أو كهرباء.