إيران ترهن الاتفاق النووي بـ 3 نقاط وتنصح إسرائيل بالابتعاد

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رهن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى بحل الخلاف بشأن 3 نقاط أساسية، وتوعّد إسرائيل بالمحو في حال شنّت هجوماً على قدرات طهران الذرية، في حين كشفت تقارير عبرية أن مسودة الصفقة الذرية الإيرانية المتبلورة في فيينا تتضمن 4 مراحل بين التوقيع والتنفيذ.بينما تدرس طهران الردّ الأميركي على مقترحات تقدمّت بها تعقيباً على «مسودة نهائية» عرضها الاتحاد الأوروبي بهدف إنجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بدأت العام الماضي، شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن إحياء الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج بلاده النووي يبقى "بلا جدوى" ما لم يتم إنهاء 3 نقاط رئيسية.وتضمنت النقاط الـ 3 حصول طهران على ضمانات موثقة، والتحقق من إلغاء العقوبات الأميركية، وإغلاق ملف المواقع غير المعلنة، الذي تحقق به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال الرئيس الإيراني، في تصريحات أمس: "في قضية مفاوضات فيينا، مسألة الضمانات هي إحدى المسائل الجوهرية. كل قضايا الضمانات يجب أن يتم حلّها".وخلال التصريحات ردّ الرئيس الإيراني على التهديدات الإسرائيلية التي تكثفت أخيراً مع تسريب أنباء عن قرب التوصل إلى تفاهم يعيد إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن للالتزام بالاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب عام 2018.وقال رئيسي: "إن تهديدات وإجراءات الكيان الصهيوني لن تجدي نفعاً في وقف مسيرتنا، وهو يدرك أنه عاجز عن مواجهتنا، وإن هذه التهديدات تعبّر عن خوف الكيان المحتل، وإننا ننصحه بعدم شنّ أي اعتداء، لأنه قد لا يبقى أيّ وجود له». وتابع: «الكيان يعرف جيداً أنه ليس بإمكانه مهاجمة إيران، والتهديدات الصهیونیة لإيقاف برنامجنا النووي السلمي لم ولن تنجح".وأردف: "التقنية النووية حقّ إيران المسلمة، ولا يمكن لأحد منعها من هذا الحق، وأكدنا أنه لا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا".