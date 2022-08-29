الفيضانات تغرق باكستان.. والأبعاد لا يمكن تصوّرها

بات ثلث باكستان "تحت المياه حاليًا"، إثر فيضانات تسببت فيها أمطار موسمية، بحسب وزيرة المناخ شيري رحمن، متحدثةً عن أزمة ذات أبعاد لا يمكن تصورها.

ويواجه الملايين في مناطق شاسعة أسوأ فيضانات منذ عقود أسفرت عن سقوط 1061 ضحية، وأثّرت على حياة 33 مليونا وجرفت أعدادا لا تُحصى من المنازل، ودمّرت محاصيل زراعية حيوية وتُهدد بفيضان النهر الرئيسي. وقالت رحمن إن "كل البلد مجرّد محيط كبير من المياه يُغرق أحياء بأكملها، ليس هناك مكان جاف يسمح بوضع المعدات لسحب المياه".

Advertisement