Advertisement

عربي-دولي

تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سيرام" المخصّصة لحماية السفارة الأميركية في بغداد

Lebanon 24
29-08-2022 | 20:00
A-
A+
Doc-P-985491-637974311524102989.jpg
Doc-P-985491-637974311524102989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فعّلت السفارة الأميركية في بغداد اليوم الثلاثاء، منظومة الدفاع الجوي "سيرام" المخصصة لحماية مقرها في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية.
وأفادت وسائل إعلام بأن المفاوضات جارية حاليا للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في المنطقة الخضراء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في بغداد إلى 20 شخصاً
lebanon 24
30/08/2022 07:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
متظاهرون من أتباع التيار الصدري يضرمون النار في مقر لحزب الدعوة وآخر لتيار الحكمة في حي الزعفرانية جنوبي بغداد
lebanon 24
30/08/2022 07:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حرق مقر العصائب في منطقة المدائن جنوب شرق بغداد
lebanon 24
30/08/2022 07:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق بمقر حزب الدعوة في الزعفرانية وسط بغداد
lebanon 24
30/08/2022 07:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة الاميركية

بغداد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2022-08-30
00:00 | 2022-08-30
23:30 | 2022-08-29
21:00 | 2022-08-29
20:30 | 2022-08-29
18:30 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website