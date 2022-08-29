تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سيرام" المخصّصة لحماية السفارة الأميركية في بغداد

فعّلت السفارة الأميركية في بغداد اليوم الثلاثاء، منظومة الدفاع الجوي "سيرام" المخصصة لحماية مقرها في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية.

وأفادت وسائل إعلام بأن المفاوضات جارية حاليا للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في المنطقة الخضراء.

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