8 قتلى بانهيارات أرضية وفيضانات في سيراليون

لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ مصرعهم في فريتاون في انهيارات أرضية وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة هطلت على عاصمة سيراليون، بحسب ما أفادت السلطات أمس الإثنين.

وقالت "الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث" إنّ أربعة رجال وامرأة وطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات لقوا مصرعهم الأحد في انهيار طيني غمر مساكنهم في حي لوكينغ تاون أثناء هطول أمطار غزيرة.

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