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"لإعلان فوزي في انتخابات 2020 أو إعادتها"... ترامب يعلن الحلّ

Lebanon 24
29-08-2022 | 23:30
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طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى إعلانه الفائز في انتخابات 2020، بعد عامين تقريبا من خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن، أو إعادة الانتخابات.

وكتب بايدن في منشور على حسابه عبر "Truth Social", "ظهر الآن وبشكل قاطع، أن مكتب التحقيقات الفدرالي طمر قصة هانتر بايدن حول الكمبيوتر المحمول قبل الانتخابات مع العلم أنه إذا لم يفعلوا ذلك، لكنت فزت بسهولة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
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واعتبر أنَّ, "مكتب التحقيقات الفدرالي نفذ عملية احتيال واسعة النطاق والتدخل في الانتخابات على مستوى لم يسبق له مثيل في بلادنا".
 
واقترح أن يكون, "الحل بإعلانه الفائز الشرعي، أو على الأقل الإعلان أن انتخابات 2020 قد تم اختراقها بشكل لا يمكن إصلاحه وإجراء انتخابات جديدة على الفور".
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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