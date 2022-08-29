"لإعلان فوزي في انتخابات 2020 أو إعادتها"... ترامب يعلن الحلّ

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طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى إعلانه الفائز في انتخابات 2020، بعد عامين تقريبا من خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن، أو إعادة الانتخابات.وكتب بايدن في منشور على حسابه عبر "Truth Social", "ظهر الآن وبشكل قاطع، أن مكتب التحقيقات الفدرالي طمر قصة هانتر بايدن حول الكمبيوتر المحمول قبل الانتخابات مع العلم أنه إذا لم يفعلوا ذلك، لكنت فزت بسهولة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".واعتبر أنَّ, "مكتب التحقيقات الفدرالي نفذ عملية احتيال واسعة النطاق والتدخل في الانتخابات على مستوى لم يسبق له مثيل في بلادنا".