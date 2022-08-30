29
o
بيروت
36
o
طرابلس
17
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"مسنون وبحالة سيئة".. موسكو تواجه صعوبة في تجنيد متطوعين للحرب!
Lebanon 24
30-08-2022
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مسؤولة أميركية أنّ الجيش الروسي يواجه صعوبة كبيرة في تجنيد متطوعين للمشاركة في الحرب في أوكرانيا لدرجة أنّه فتح باب التجنيد أمام السجناء، مشيرةً إلى أنّ المجنّدين الجدد غالباً ما يكونون "مسنّين وفي حالة بدنية سيّئة ويفتقرون للتدريب".
Advertisement
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أمر الأسبوع الماضي بزيادة عديد القوات المسلّحة الروسية بنسبة 10% أي بما مقداره 137 ألف جندي بحلول كانون الثاني 2023.
والاثنين قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأميركية لصحافيين طالبةً منهم عدم ذكر اسمها إنّه "من غير المرجّح أن تنجح هذه الجهود"، مشيرة إلى أنّ الجيش الروسي عانى تاريخياً في تحقيق أهدافه على مستوى التجنيد.
ووفقاً لتقديرات الولايات المتحدة فإنّ عديد الجيش الروسي كان عند بدء الحرب في أوكرانيا في شباط الفائت أقلّ بـ150 ألف عسكري من العدد الذي أعلنته موسكو يومها وهو مليون عسكري.
ومنذ بدء الحرب، حاولت روسيا إرسال عسكريين محترفين إلى الجبهة بدلاً من المجنّدين، لكنّ الحرب كلّفتها الكثير على صعيد الموارد البشرية كما المادية.
وبحسب المسؤولة الكبيرة في البنتاغون فإنّ "روسيا بدأت بالفعل بتجنيد المزيد من أجل تشكيل كتيبة واحدة من المتطوّعين على الأقلّ في كلّ منطقة واستحداث فيلق ثالث في الجيش".
وأضافت أنّ الروس "فعلوا ذلك بإلغاء الحدّ الأقصى لسنّ المجنّدين الجدد وكذلك أيضاً عن طريق تجنيد سجناء".
وتابعت "يمكننا أن نلاحظ أنّ العديد من هؤلاء المجنّدين الجدد كانوا مسنّين وفي حالة بدنية سيّئة ويفتقرون للتدريب".
واعتبرت المسؤولة أنّ "كلّ هذه الأمور تشير إلى أنّ المجنّدين الجدد الذين قد تجتذبهم روسيا بحلول نهاية العام لن يعزّزوا القوة القتالية للبلاد".
وبعد انسحابها من محيط كييف في بداية الحرب، تركز القوات الروسية حالياً جهودها على توسيع نطاق سيطرتها في شرق أوكرانيا وجنوبها حيث تحركت الجبهات قليلاً في الأسابيع الأخيرة.
ولم يعلن الكرملين حتى الآن عن التعبئة العامة، وهو إجراء يخشاه الكثير من الروس.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
Lebanon 24
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
08:13 | 2022-08-29
29/08/2022 08:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
Lebanon 24
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
15:23 | 2022-08-29
29/08/2022 03:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
13:41 | 2022-08-29
29/08/2022 01:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
13:02 | 2022-08-29
29/08/2022 01:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج الراسي في رحلته الاخيرة الى منزله... هكذا استقبلته امه وشقيقته برفقة اهالي المنطقة ( صور وفيديو)
Lebanon 24
جورج الراسي في رحلته الاخيرة الى منزله... هكذا استقبلته امه وشقيقته برفقة اهالي المنطقة ( صور وفيديو)
07:00 | 2022-08-29
29/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2022-08-30
بمساعدة هذه الدول.. روسيا تجني عائدات كبيرة من النفط!
03:30 | 2022-08-30
بوتين محاصر ويائس.. هل سينقذه أصدقاؤه في الغرب؟
03:00 | 2022-08-30
بعد الفيضانات المدمرة..باكستان بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء
02:42 | 2022-08-30
"حرب شوارع" مستمرّة في المنطقة الخضراء وسط بغداد.. هل تدخّل "الأمن"؟
02:30 | 2022-08-30
في محاولة لاستعادة اراضيها..موسكو تكشف خسائر القوات الأوكرانية وفشل الهجوم المضاد
02:00 | 2022-08-30
بعد اصابتها مرتين بفيروس كورونا.. فحوص السيدة الأميركية الأولى سلبية
فيديو
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
30/08/2022 11:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
06:20 | 2022-08-28
30/08/2022 11:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
30/08/2022 11:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact