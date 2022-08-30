بعد اصابتها مرتين بفيروس كورونا.. فحوص السيدة الأميركية الأولى سلبية

Advertisement

قالت متحدثة، الاثنين، إن نتيجة فحوص أجريت للسيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، للكشف عن كوفيد-19 جاءت سلبية، وإنها ستعود إلى واشنطن من ديلاوير الثلاثاء.وأظهرت فحوص يتلفو إصابة سيدة الولايات المتحدة الأولى (71 عاما) بكوفيد-19 مرة أخرى في حالة ارتداد للمرض الذي أثبتت الاختبارات إصابتها به لأول مرة في 16 آب.وكانت السيدة بايدن قد أنهت فترة العزل الأولى بعد تلقيها علاجا بعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات، والذي أثبت فعاليته الكبيرة في الوقاية من الأعراض الخطيرة والوفاة لمن هم أكثر عرضة لمخاطر كوفيد-19.ومع ذلك، فإن قليلا ممن وصف لهم الأطباء ذلك الدواء عانوا من حالة ارتداد للفيروس بعد أيام قليلة من تعافيهم الأولي.وتعافى الرئيس، جو بايدن (79 عاما)، من حالة ارتداد للفيروس في السابع من آب.