في محاولة لاستعادة اراضيها..موسكو تكشف خسائر القوات الأوكرانية وفشل الهجوم المضاد

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم الأوكراني المضاد في محوري نيكولايف وخيرسون فشل وأن قوات كييف تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما قالت أوكرانيا إنها اخترقت خطوط القوات الروسية في عدة أماكن بالقرب من مدينة خيرسون في إطار حملة جديدة لاستعادة الأراضي.تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا فاشلا على مقاطعتي نيكولايف وخيرسون على 3 محاور.وذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع في وقت سابق، الاثنين، أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم في منطقتي ميكولايف وخيرسون لكنها تكبدت خسائر فادحة.وأضافت "فشلت محاولة الهجوم التي أقدم عليها العدو فشلا ذريعا".من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الأفراد والمعدات، مشيرة إلى مقتل 560 فردا من القوات الأوكرانية، وطائرتي سوخوي-25"، وعشرات الدبابات والعربات المدرعة.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت 26 دبابة أوكرانية، و23 عربة مشاة، وتسع عربات مدرعة من أنواع مختلفة، وأسقطت طائرتين هجوميتين من طراز سو-25، فيما بلغت خسائر العدو البشرية أكثر من 560 فردا.يشار إلى أن الجيش الروسي سيطر على مقاطعة خيرسون وجزء من مقاطعة زابوريجيا، بما فيها بعض المدن الكبيرة مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، وقطع أوكرانيا عن بحر آزوف.وتم تشكيل إدارات جديدة في المقاطعتين اللتين أعلنتا عن خطط للانضمام إلى روسيا.