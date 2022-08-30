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عربي-دولي

بعد الفيضانات المدمرة..باكستان بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء

Lebanon 24
30-08-2022 | 03:00
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قال وزير التخطيط الباكستاني احسان إقبال، إن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لاصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأوضح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" أن أضرارا هائلة لحقت بالبنى التحتية وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش".
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(LBCI)
المصدر: lbc
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