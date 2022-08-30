بوتين محاصر ويائس.. هل سينقذه أصدقاؤه في الغرب؟

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كتبت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية:"يعيش معظم البشر حياة بؤس هادئة"، هذا ما قاله المؤلف الأميركي هنري ديفيد ثورو في العام 1854. هذا هو مصير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يكافح من أجل الهروب من الفخ الكارثي الذي نصبه لنفسه في أوكرانيا. يبقى الرئيس الروسي غير واضح، ولأسباب مفهومة، بشأن "عمليته العسكرية الخاصة". إلا أن حالة الجمود إلى أجل غير مسمى لم تكن جزءاً من توقعاته. كما أنه لم يتوقع حدوث تفجيرات بسيارات مفخخة في موسكو وهجمات مذلة على قلعة القرم. آخر ما توقعه بوتين مقتل أو جرح 80 ألف جندي روسي. إن المستنقع العسكري اللامتناهي ليس سيناريو يمكن لبوتين أن يتحمله لأن العقوبات الغربية البطيئة تؤدي إلى تآكل اقتصاده واستنزاف القوة البشرية والعتاد العسكري بشكل مطرد. إذن ما هي خياراته؟"تابعت الصحيفة، "يمكن لبوتين أن يعلن نصرًا خادعًا، ويزعم أن "تهديد" الناتو قد تم تحييده ويقترح تسوية تعترف بضم روسيا للمناطق المحتلة. لكنه يعلم بالتأكيد أن كييف لن تقبل أبدًا بمثل هذه الشروط عن طيب خاطر. يمكن أن يقامر بتصعيد كبير في ساحة المعركة، على سبيل المثال، باستخدام بيلاروسيا لفتح جبهة ثانية شمال كييف - المنطقة التي فشل في تجاوزها في شباط. لكن من غير المؤكد أن جنرالاته لديهم القدرة أو الجرأة. إنه بالتأكيد لا يجرؤ على التراجع. لذا مع تزايد الضغط عليه لتحقيق أي تقدم مفاجئ لصالحه، قد يقرر بوتين أن أفضل خيار له هو رفع تكلفة الحرب على داعمي أوكرانيا - وتقويض مقاومة كييف بهذه الطريقة. في الواقع، لقد بدأ بالفعل. من الواضح أن القادة البريطانيين والفرنسيين والألمان أعلنوا جميعًا دعمهم الطويل الأمد لأوكرانيا الأسبوع الماضي. إنهم يعرفون أن بوتين يراهن على أنهم سوف يتعثرون. يساهم هذا السياق في زيادة القلق بشأن أزمات الطاقة وتكلفة المعيشة في أوروبا، والتي نجمت إلى حد كبير عن الغزو وقطع الكرملين لإمدادات الغاز".وأضافت الصحيفة، "مع ذلك، ربما يكون بوتين قد بدأ للتو. لديه العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها تقويض الوحدة الغربية والبقاء في السلطة. أوروبا مليئة بنقاط التوتر المحتملة التي يمكن استغلالها بسهولة وخطوط الصدع الجيوسياسية الموروثة من الحقبة السوفيتية. وبالمثل، يوجد لدى روسيا أعداد مفاجئة من الحلفاء والمتعاطفين المنتشرين عبر المشهد الأوروبي الممزق سياسيًا. فهل سيساعد أصدقاء بوتين في الغرب في إنقاذ الوحش من الشرق؟ إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيقوم بالفعل بما يمليه عليه بوتين. أما داخل الاتحاد الأوروبي، يُنظر إلى فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، على أنه حصان طروادة لبوتين. مثل الكثيرين في أقصى اليمين في أوروبا، يعجب أوربان بأيديولوجيته القومية المتعصبة ويشاركه نظرته العنصرية . لقد عرقل مرارا عقوبات الاتحاد الأوروبي. وفي الشهر الماضي أبرم صفقة غاز أحادية الجانب مع الكرملين. من الواضح أن أوربان لا يمكن الوثوق به. أدى انهيار الحكومة الإصلاحية في بلغاريا في حزيران وما تلاه من حديث عن إصلاح العلاقات مع موسكو إلى إثارة القلق من أن بوتين يكتسب نفوذاً لتقسيم الاتحاد الأوروبي".وبحسب الصحيفة، "في إيطاليا الكثير من أنصار بوتين أيضًا. يتمتع زعماء حزبين يمينيين متطرفين من المتوقع أن ينضموا إلى ائتلاف حاكم بعد انتخابات الشهر المقبل بعلاقات وثيقة مع موسكو على مر السنين. شكلت رابطة ماتيو سالفيني تحالفًا مع روسيا الموحدة في عام 2017. كما وأن سيلفيو برلسكوني من Forza Italia هو صديق مقرب لبوتين. اتخذ رئيس الوزراء الإيطالي المخلوع ماريو دراجي موقفا متشددا تجاه أوكرانيا. إلا أن ذلك قابل للتغيير. تتشابه الأحزاب المتمردة والشعبوية الأوروبية الأخرى اليمينية المتطرفة (واليسارية المتطرفة) بدرجات متفاوتة مع الأيديولوجية البوتينية والقيم الاجتماعية المحافظة. إنهم يرددون صدى عدائه للاتحاد الأوروبي".وتابعت الصحيفة، "يمكن لبوتين أيضًا الاعتماد على السياسيين الرئيسيين من خارج الاتحاد الأوروبي مثل ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، لجلسة استماع متعاطفة. أطلق المعارضون على فوتشيتش لقب "بوتين الصغير". تتمتع صربيا بعلاقات تاريخية وسلافية ودينية عميقة مع روسيا، بالإضافة إلى عدم ثقة مشترك في الناتو. يخشى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن تكون منطقة غرب البلقان المضطربة نقطة ضغط حرجة يمكن أن يستخدمها بوتين لإثارة الصراعات القديمة وصرف الانتباه عن أوكرانيا. إن كوسوفو، حيث يتنامى التحريض العرقي الصربي مرة أخرى، هي مثال على ذلك. هدد فوتشيتش الأسبوع الماضي قوات حفظ السلام الدولية بالتدخل. وقال: "سننقذ شعبنا من الاضطهاد والمذابح إذا كان الناتو لا يريد القيام بذلك". كما يهدد زعماء صرب البوسنة المرتبطين بموسكو بحدوث تصدعات جديدة في البوسنة والهرسك. ورددت البوسنة صدى رفض صربيا للعقوبات الغربية "الهستيرية". وتُعتبر مولدوفا وجورجيا المقسمتان، مع تقسيم السكان وقوات روسية على أراضيهما، أيضًا نقاط اشتعال محتملة. أما المنطقة الثالثة فهي كالينينغراد، حيث نشر بوتين صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت هذا الشهر لترهيب جيران الناتو. يبدو أن إستونيا، على وجه الخصوص، مع الأقلية العرقية الروسية، قد أصبحت هدفاً".وختمت الصحيفة، "تمتد جهود بوتين لنشر الخوف وعدم الاستقرار والاضطراب والألم الاقتصادي - مما يجعل الدول تفكر مرتين في معارضة روسيا - إلى أبعد من الحدود الأوروبية. لقد أدى استخدام حق النقض إلى تجميد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الوقت المناسب. والآن يبدو أنه والرئيس الصيني شي جين بينغ مستعدان لتحويل قمة مجموعة العشرين المهمة بعد الوباء في تشرين الثاني في بالي إلى مواجهة بين الغرب وباقي الدول حول الموضوع الأوكراني. لا يهم أن حجة روسيا برمتها تقوم على كذبة. توحي سياسة حافة الهاوية المتهورة لبوتين في محطة الطاقة النووية زابوريزهزيا المحتلة في أوكرانيا بأنه سيخاطر بأي شيء تقريبًا للفوز. يائسًا بهدوء، يزداد بوتين خطورة يومًا بعد يوم".