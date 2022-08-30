الصين وروسيا : توحيد القوى لاجراء مناورات فوستوك العسكرية

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ستشرع كلّ من روسيا والصين في سلسلة من التدريبات العسكرية هذا الأسبوع، في إشارة إلى تعميق العلاقات بين موسكو وبكين ورغبة الكرملين في إظهار صورة "العمل كالمعتاد" على الرغم من التكاليف المتزايدة لحربه في أوكرانيا.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "تقام مناورات فوستوك الحربية، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، كل أربع سنوات في أقصى شرق روسيا. أفادت التقارير أن 300 ألف جندي روسي تدرب جنبًا إلى جنب مع القوات الصينية والمنغولية خلال التدريبات الأخيرة في عام 2018، إلا أن مناورات هذا العام لها رمزية إضافية بسبب القتال الذي لا يزال مستمراً في أوكرانيا، والذي دخل الآن شهره السابع. يقول المسؤولون الغربيون ومحللو الدفاع إنهم يشددون على مبدأ "الصداقة بلا حدود" الذي تعهد به الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ قبل اندلاع الحرب. وتؤكد المناورات الحربية أيضًا على قدرة الكرملين على الحفاظ على العلاقات مع الحلفاء الآخرين غير الغربيين، بما في ذلك بيلاروسيا والهند، اللذان سينضمان إلى التدريبات. أكدت بكين أن مشاركتها في مناورات فوستوك "لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الحالي". وأجرت روسيا والصين تدريبات عسكرية مشتركة في الصين العام الماضي، وقالت واشنطن إن هذه التدريبات الأخيرة لا تحمل أي أهمية جديدة".وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، قال مستشار دفاع غربي، "حقيقة أن فوستوك تعني "الشرق" تخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته"، مشيرًا إلى دعم موسكو لبكين عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان، والتي تعتبرها الصين مقاطعة منشقة. ووصف بوتين رحلة بيلوسي بأنها "استفزاز مخطط بعناية". وأضاف: "روسيا خسرت حرب المعلومات في الغرب، وبوتين يظهر الآن للشرق أن الحياة الروسية مستمرة كالمعتاد: نحن نقوم بما نقوم به في أوكرانيا، نحن أقوياء، وسوف نفوز". وفي استعراض لهذه القوة، انطلقت قافلتان بحريتان روسيتان الأسبوع الماضي عبر مضيق "لا بيروز" الذي يفصل بين روسيا واليابان، وفقًا لوزارة الدفاع في طوكيو، مما يشير إلى أنهما في طريقهما إلى التدريبات. ومع ذلك، في الوقت الذي يُعتقد أن ما يصل إلى ثلاثة أرباع الجيش الروسي يقاتل في أوكرانيا، قال محللون إن التدريبات ستكون في الغالب مسرحًا عسكريًا. وأضافوا أنه في حين أن إلغاءها كان من شأنه أن يرسل إشارة خاطئة، فإن القيام بهذه المناورات في موعدها قد يكون أيضًا ذا فائدة استراتيجية قليلة".وأضافت الصحيفة، "قال بافل لوزين، المحلل العسكري الروسي المستقل: "تدريبات فوستوك العسكرية هي حدث منتظم، لكنها اليوم لا معنى لها". تقريبا كل الوحدات الروسية القادرة على القتال منخرطة في الحرب في أوكرانيا. إنهم يتظاهرون أن كل شيء لا يزال على ما يرام". قال بن باري، الزميل البارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن موسكو "تستمر في عرض متاجرها للبيع حتى مع اشتعال النيران في الطوابق العليا من المبنى". حتى أن بعض المحللين الروس وجدوا خطأً في الأداء العسكري الأخير للبلاد وأسلحتها، والتي عُرضت في معرض الأسلحة الدولي الذي أقيم في موسكو هذا الشهر. تفاخر بوتين عند افتتاح المعرض بأن الجيش الروسي كان "متقدمًا بعقود" على منافسيه، وأنه مستعد لمشاركة التكنولوجيا مع الحلفاء. ومع ذلك، انتقد رسلان بوخوف، المحلل العسكري وعضو المجلس العام بوزارة الدفاع الروسية، القوات المسلحة "لعدم امتلاكها أسلحة عالية الدقة ومعدات حديثة للتصويب" في أوكرانيا. قال بوخوف في مقابلة حديثة أظهر في خلالها صراحة غبر اعتيادية بالنسبة لخبير روسي، إن هذا يعني أنه "في حالة حدوث مبارزة مدفعية، سوف نتلقى غالباً بعض الضربات"."وختمت الصحيفة، "يقول المحللون إنه في حين أن بعض الأسلحة الروسية تتساوى مع التقنيات الغربية الرائدة، مثل أنظمة الدفاع الجوي إس -400، فإن الافتقار إلى المكونات الغربية أعاق القدرة التقنية للصناعة وأضر بصادرات الأسلحة. قال لوزين: "لقد فقدت روسيا قدراتها التصديرية الدفاعية لعدة سنوات"، مضيفاً أن صناعتها العسكرية "كانت في أزمة عميقة لست سنوات على الأقل ولن تنجو من العقوبات الحالية"."