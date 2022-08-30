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انفجار قرب مبنى تخزين الوقود في محطة زاباروجيه النووية..ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
30-08-2022 | 04:30
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أفادت إدارة مدينة إينيرغودار بمنطقة زابوروجيه بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي محطة زابوروجيه الذرية، مضيفة أن انفجار قذيفتين وقع بالقرب من تخزين الوقود المستخدم بالمحطة.
 
جاء في بيان صدر عن الإدارة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: " قصفت الوحدات العسكرية الأوكرانية أراضي محطة زابوروجيه الذرية والمناطق الحدودية للمدينة، وذلك باستخدام مدفعية من العيار الثقيل. ونتيجة ذلك تم تسجيل انفجارين بالقرب من مبنى تخزين الوقود المستخدم".
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وترى الإدارة أن القصف الأوكراني يهدف إلى إفشال زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه الذرية.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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