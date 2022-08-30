خلال مداهمة أمنية.. مقتل ضابطي شرطة في الأقصر

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لقي ضابطان في الشرطة المصرية، مصرعهما، خلال مداهمة أمنية للقبض على تجار مخدرات بمركز القرنة، غربي الأقصر، فيما قتل إثر هذه المداهمة اثنان من تجار المخدرات.وفي التفاصيل، "تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارا بالواقعة، انتقل على إثرها إلى موقع الحادث على الفور، وتبين مصرع الرائد أحمد الضبيعى، والنقيب مصطفى علام، معاوني مباحث مركز القرنة، في حين أصيب النقيب على زكي بإصابات بالغة".هذا وتم نقل جثتي الضابطين وزميلهما المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، كما تم نقل جثتي تاجري المخدرات إلى المشرحة.