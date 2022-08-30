"حرب شوارع" مستمرّة في المنطقة الخضراء وسط بغداد.. هل تدخّل "الأمن"؟

أفادت وكالة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، بأن حرب شوارع تجري الآن في المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد - العراق.

ووفقاً للوكالة، فإن القتال ما زال مُستمراً وتستخدم فيه أسلحة مُتوسطة وقذائف هاون.

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ولفتت إلى أن المُسلّحين يسيطرون بشكل شبه كامل على أجزاء كبيرة من المنطقة الخضراء، بينما القوات العراقية لم تتدخل حتى الآن.

وأفادت خلية الإعلام الأمني بأن المنطقة الخضراء تعرضت لقصف بـ4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، مما أدى إلى حدوث أضرار فيه، موضحة أن مكان انطلاق الصواريخ كان من منطقتي الحبيبة والبلديات بشرق العاصمة.