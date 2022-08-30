الصدر: أتبرأ من عناصر التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الشارع خلال 60 دقيقة

Advertisement

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إنه يتبرأ من عناصر التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الشارع خلال 60 دقيقة.ولفت مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي إلى إن الشعب العراقي هو "المتضرر مما يحدث" في العراق، مضيفا: "كنت آمل أن تكون الاحتجاجات سلمية وطنية".وأضاف: "الثورة التي يشوبها العنف والقتل ليست بثورة"، مؤكدا على أنه ينتقد "ثورة التيار الصدري".وتابع: "وطني بعد أن كان أسيرا للفساد أصبح الآن أسيرا للفساد والعنف".وحيا الصدر القوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة لمواقفهم المشرفة، على حدّ وصفه.وبشأن قراراه الذي اتخذه، يوم الاثنين، باعتزال العمل السياسي، أكد الصدر أن القرار "نهائي وشرعي".