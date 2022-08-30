الكاظمي: نثمن دعوة الصدر لحفظ الدم العراقي

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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه يثمن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إيقاف العنف.وفي تغريدة له عبر "تويتر"، أكد الكاظمي أنه يثمن دعوة هادي العامري، وكل المساهمين في التهدئة، ومنع المزيد من العنف، داعياً الجميع إلى تحمّل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي.وشدد الكاظمي على أن دعوة الصدر الى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي.وذكر أن كلمة الصدر تحمل الجميع مسؤولية اخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والامني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الازمات.وفي كلمته، الثلاثاء، أعلن زعيم التيار الصدري أن البلاد رهينة للفساد والعنف، داعياً مؤيديه إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 23 قتيلا، وقال: "سأتبرأ من أنصار التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الاعتصام خلال ساعة".ورداً على سؤال، قال: "اعتزالي هو شرعي لا سياسي ونهائي"، موضحاً أن ما يحدث ليست ثورة لأنها ليست سلمية، موجها الشكر لقوات الأمن على عدم الانحياز إلى أي جانب في أحداث العنف الأخيرة.وقدم الصدر اعتذاره للشعب العراقي على العنف في البلاد.