31
o
بيروت
33
o
طرابلس
21
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
36
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
21
o
بشري
32
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكاظمي: نثمن دعوة الصدر لحفظ الدم العراقي
Lebanon 24
30-08-2022
|
06:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه يثمن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إيقاف العنف.
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، أكد الكاظمي أنه يثمن دعوة هادي العامري، وكل المساهمين في التهدئة، ومنع المزيد من العنف، داعياً الجميع إلى تحمّل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي.
Advertisement
وشدد الكاظمي على أن دعوة الصدر الى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي.
وذكر أن كلمة الصدر تحمل الجميع مسؤولية اخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والامني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الازمات.
وفي كلمته، الثلاثاء، أعلن زعيم التيار الصدري أن البلاد رهينة للفساد والعنف، داعياً مؤيديه إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 23 قتيلا، وقال: "سأتبرأ من أنصار التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الاعتصام خلال ساعة".
ورداً على سؤال، قال: "اعتزالي هو شرعي لا سياسي ونهائي"، موضحاً أن ما يحدث ليست ثورة لأنها ليست سلمية، موجها الشكر لقوات الأمن على عدم الانحياز إلى أي جانب في أحداث العنف الأخيرة.
وقدم الصدر اعتذاره للشعب العراقي على العنف في البلاد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
Lebanon 24
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
15:23 | 2022-08-29
29/08/2022 03:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
13:41 | 2022-08-29
29/08/2022 01:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
13:02 | 2022-08-29
29/08/2022 01:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مقلق للغاية يُكشف عن لبنان.. ما قيل "غير مُطمئن"!
Lebanon 24
أمرٌ مقلق للغاية يُكشف عن لبنان.. ما قيل "غير مُطمئن"!
12:47 | 2022-08-29
29/08/2022 12:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب طليقة الفنان الراحل جورج الراسي عن مراسم الدفن يُثير التساؤلات.. وإعلامي يكشف السبب
Lebanon 24
غياب طليقة الفنان الراحل جورج الراسي عن مراسم الدفن يُثير التساؤلات.. وإعلامي يكشف السبب
00:25 | 2022-08-30
30/08/2022 12:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2022-08-30
زلزال نفطي... أحداث العراق تهدد العالم
09:30 | 2022-08-30
تقرير سريّ يكشف.. هذا ما فعلته إيران مؤخراً داخل منشأة تحت الأرض
09:00 | 2022-08-30
سجالٌ كبير في إسرائيل بشأن "النووي الإيراني".. ماذا كشفت آخر التقارير؟
08:36 | 2022-08-30
فيديو ينتشر على مواقع التواصل... جندي عراقي يبكي حزنا على الأوضاع في بلاده!
08:30 | 2022-08-30
عقد على كارثة فوكوشيما.. فوتابا اليابانية ترفع أمر "الإجلاء"
08:00 | 2022-08-30
تفاصيل كثيرة.. هل أدخلت روسيا "المسيّرات" الإيرانية في الحرب الأوكرانية؟
فيديو
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
Lebanon 24
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
08:50 | 2022-08-30
30/08/2022 17:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
08:00 | 2022-08-30
30/08/2022 17:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
30/08/2022 17:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact