Advertisement

عربي-دولي

الكاظمي: نثمن دعوة الصدر لحفظ الدم العراقي

Lebanon 24
30-08-2022 | 06:24
A-
A+
Doc-P-985694-637974640638410412.jpg
Doc-P-985694-637974640638410412.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه يثمن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إيقاف العنف.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، أكد الكاظمي أنه يثمن دعوة هادي العامري، وكل المساهمين في التهدئة، ومنع المزيد من العنف، داعياً الجميع إلى تحمّل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي.
Advertisement

وشدد الكاظمي على أن دعوة الصدر الى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي.

وذكر أن كلمة الصدر تحمل الجميع مسؤولية اخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والامني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الازمات.

وفي كلمته، الثلاثاء، أعلن زعيم التيار الصدري أن البلاد رهينة للفساد والعنف، داعياً مؤيديه إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 23 قتيلا، وقال: "سأتبرأ من أنصار التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الاعتصام خلال ساعة".

ورداً على سؤال، قال: "اعتزالي هو شرعي لا سياسي ونهائي"، موضحاً أن ما يحدث ليست ثورة لأنها ليست سلمية، موجها الشكر لقوات الأمن على عدم الانحياز إلى أي جانب في أحداث العنف الأخيرة.

وقدم الصدر اعتذاره للشعب العراقي على العنف في البلاد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-08-30
09:30 | 2022-08-30
09:00 | 2022-08-30
08:36 | 2022-08-30
08:30 | 2022-08-30
08:00 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website