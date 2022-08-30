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عربي-دولي

بعد خطاب الصدر.. رفع التجول في بغداد وانسحاب المسلحين من المنطقة الخضراء

Lebanon 24
30-08-2022 | 07:30
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها قررت رفع حظر التجول في بغداد والمحافظات، بعد انسحاب المسلحين من المنطقة الخضراء.

وأفادت وكالة "روسيا اليوم" عن بدءِ انسحاب المسلحين من داخل المنطقة الخضراء بعد المؤتمر الصحفي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
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وذكرت الوكالة أن المسلحين شرعوا بالانسحاب مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للصدر الذي دعاهم للخروج من المنطقة الخضراء خلال 60 دقيقة.

وأمس الاثنين، فرضت القوات الأمنية العراقية، حظر التجوال في جميع أنحاء العراق على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد والجنوب.
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