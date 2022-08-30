تقرير سريّ يكشف.. هذا ما فعلته إيران مؤخراً داخل منشأة تحت الأرض

بدأت إيران تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز، وفقاً لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء، وأطلعت عليه رويترز الإثنين.

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وقال التقرير السري إن إيران تستخدم سلسلة تضم ما يصل إلى 174 جهازاً لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 5%.

وأضاف أنه من بين سلسلتي أجهزة (آي.آر-6) الأخريين في المحطة تحت الأرض، كانت إحداهما تخضع للتخميل، وهي عملية تسبق التخصيب، والأخرى لم تُغذ بعد بالمادة النووية.