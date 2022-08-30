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عربي-دولي

في القائمة بلدين عربيين... ما هي أقوى 20 دولة حول العالم؟

Lebanon 24
30-08-2022 | 07:25
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وصف تقرير سنوي لمجلة "CEOWORLD" الولايات المتحدة بأنها "القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر هيمنة في العالم"، وأيضاً لتأثيرها الثقافي الكبير على العالم بسبب كيفية التعبير عن ثقافتها الشعبية في الموسيقى والأفلام والكتب والبرامج التلفزيونية.
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وضمت قائمة أقوى 20 دولة في العالم، دولتين عربيتين، إذ جاءت السعودية في المركز الـ11، والإمارات في المرتبة 14.

وفي الوقت الذي يرى البعض أن القوة تدور حول البراعة السياسية للأمة، يشير البعض الآخر إلى النظام العسكري والدفاعي القوي. ومع ذلك، فإن أقوى الدول في جميع أنحاء العالم وفقاً لتقرير "CEOWorld" هي تلك التي تشكل باستمرار السياسات الاقتصادية العالمية وتهيمن على العالم من خلال 7 سمات: الاستقرار السياسي، والتأثير الاقتصادي، وميزانية الدفاع، وأسلحة الدولة، والتحالفات العالمية، القوة الناعمة والقوة العسكرية.

وجاءت الصين وروسيا في المركزين الثاني والثالث، فيما كانت التالية في القائمة، هي الهند وفرنسا وألمانيا.

وتراجعت المملكة المتحدة مركزين عن ألمانيا، خلف اليابان في المرتبة الثامنة، وتقدمت على كوريا الجنوبية في المرتبة التاسعة. فيما احتلت إسرائيل المرتبة العاشرة في قائمة أقوى الدول في العالم لعام 2021. أما الدول الخمس الأخيرة فهي سلوفينيا وإستونيا ولاتفيا، ليتوانيا وسلوفاكيا.

وجاءت مصر في المرتبة 27 عالمياً، والرابعة عربياً، فيما جاءت قطر في المرتبة 21 عالميا.
 
جزء من قائمة الأقوى
 
(العربية)
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