مخابز في دولة أوروبيّة تواجه الإغلاق... ما السبب؟

حذر رئيس الاتحاد الفيدرالي للخبازين في الغرفة الاقتصادية النمساوية جوزيف شروت من أن عددا كبيرا من المخابر في النمسا على وشك الإغلاق بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغاز والكهرباء.



وأضاف أن صناعة الخبز تتطلب الكثير من الطاقة لتشغيل الأفران ومبردات العجين.

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(روسيا اليوم)





