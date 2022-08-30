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إقتصاد

مخابز في دولة أوروبيّة تواجه الإغلاق... ما السبب؟

Lebanon 24
30-08-2022 | 11:30
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حذر رئيس الاتحاد الفيدرالي للخبازين في الغرفة الاقتصادية النمساوية جوزيف شروت من أن عددا كبيرا من المخابر في النمسا على وشك الإغلاق بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغاز والكهرباء.

وأضاف أن صناعة الخبز تتطلب الكثير من الطاقة لتشغيل الأفران ومبردات العجين.
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(روسيا اليوم)


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